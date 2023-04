Scontro frontale sulla sicurezza Borzonasca boccia la giunta "Un fallimento completo"

"Gli atti di vandalismo sul litorale dimostrano la gestione fallimentare della giunta Giovannetti in fatto di sicurezza e controllo del territorio: aumenteremo telecamere e personale". Parola del candidato sindaco del centrosinistra Lorenzo Borzonasca, dopo l’episodio, raccontato dal nostro giornale, avvenuto domenica notte tra bidoni dei rifiuti rovesciati e luci dei bagni distrutte da orde di giovani. Borzonasca imputa al sindaco uscente, nonché suo avversario alle amministrative del 14-15 maggio, di aver definito la sicurezza una priorità durante la campagna elettorale di 5 anni fa.

"Invece – dice – abbiamo assistito a continue falle e negligenze. Il sindaco dice aver portato da 36 a 108 il numero delle telecamere presenti sul territorio. Un’opera evidentemente insufficiente per rendere Pietrasanta un luogo più sicuro. D’altronde le sole telecamere non sono abbastanza essendo utili soltanto dopo che i fatti si sono consumati. In questi anni il litorale, specie in estate, è stato attraversato da schiamazzi, urla e risse che disturbano e impensieriscono i turisti e i residenti di Tonfano, Focette e Fiumetto. Ci sono stati tanti furti di auto, sempre a Focette. Le bottiglie spaccate e altre scene indecorose poi non si contano". Una lunga lista in cui Borzonasca inserisce anche i furti e la rapina a mano armata a Valdicastello, fino allo sparo in aria all’Africa e il giovane bullizzato e picchiato al parco della Fontanella. "La città non è il Bronx – conclude – ma non è nemmeno un’oasi immacolata come la descrive Giovannetti. C’è bisogno di una programmazione oculata per incrementare sia gli agenti della polizia municipale sia le telecamere, anche attraverso sinergie con i comuni di Camaiore, Seravezza e Forte dei Marmi. Lo faremo una volta al governo di Pietrasanta".