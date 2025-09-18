Scontro fra diritti opposti: "Impediscono a mia figlia di salire sul pullmino"

Da una parte il diritto di una famiglia di iscrivere il figlio a una scuola che fa il tempo pieno; dall’altra la volontà dell’amministrazione comunale di salvare gli istituti scolastici collinari. Nel mezzo una bambina di sei anni cui viene negato l’uso dello scuolabus per andare da Casoli, dove risiede, alle Tabarrani di Camaiore, dove frequenta la prima elementare. Per il Comune quella bambina doveva essere iscritta alla scuola di Vado per non far scendere le iscrizioni sotto le 15 unità. Ma quella scuola di Vado non fa il tempo pieno che invece richiedono i genitori della bambina. E quindi? Quindi, al momento, la bambina deve andare a scuola a Camaiore con i mezzi propri.

La protesta viene sollevata dai genitori della bambini, Luca Pardini, autista di pullman, e la moglie, casalinga che non guida: "Io e mia moglie – spiega Pardini – da gennaio siamo dietro a questo problema: possibile che la mamma debba accompagnare con il pullman nostra figlia a Camaiore, alle elementari Tabarrani dove esiste il tempo pieno, ed aspettarla ore in giro per Camaiore? Adesso sta cercando un lavoro ma la situazione è assurda…". Lui lavora dalle 6 e mezzo del mattino fino alle 15.30 secondo i turni e la moglie non guida l’auto. Hanno quindi estrema necessità del tempo pieno per la figlia, modalità che, nella scuola più vicina a Vado, non c’è. "Esiste il servizio che accompagna alle Tabarrani da Casoli altri bimbi più grandi - prosegue Pardini - che non frequentano la prima elementare e che potrebbe tranquillamente far salire anche mia figlia: mi si risponde che non si può, dato che il Comune deve far ‘resistere’ le scuole piccole e che Vado deve avere una classe prima di 15 bimbi. Ma il tempo pieno qui non viene fatto! E la prima classe i 15 bimbi li ha anche senza nostra figlia".

D’altra parte l’assessora al ramo, Claudia Larini, ribatte: "Non possiamo contravvenire a una regola – dice – rischiamo altrimenti di far chiudere le scuole come Vado: il pulmino fa servizio fino al centro di Camaiore da Casoli per scolari di seconda o terza, non possiamo creare un precedente iniquo. Se un bambino viene iscritto in prima in un’altra scuola, più lontana dalla residenza per scelta dei genitori a scapito di piccole realtà che rischiano di chiudere, gli stessi devono accollarsi il trasporto". Riccardo Erra di Forza Italia si schiera dalla parte dei genitori: "E’ una scelta ottusa e solo politica - grida - che penalizza le famiglie". Vedremo gli sviluppi.

