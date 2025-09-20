Scontro con un’auto, motociclista 24enne in gravi condizioni

Marina di Pietrasanta, 20 settembre 2025 – Un 24enne è rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua moto e un’auto, riportando un trauma cranico-facciale. E’ successo oggi, 20 settembre, intorno alle 12.30 in viale Roma a Marina di Pietrasanta. Il giovane ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente l'automedica nord, un'ambulanza della Misericordia di Pietrasanta e i vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.