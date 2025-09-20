Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Viareggio
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sondaggio elezioni ToscanaCorruzioneSagre ToscanaMuore a 17 anniPaesi da visitare: UmbriaCocaina
Acquista il giornale
CronacaScontro con un’auto, motociclista 24enne in gravi condizioni
20 set 2025
REDAZIONE VIAREGGIO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Viareggio
  3. Cronaca
  4. Scontro con un’auto, motociclista 24enne in gravi condizioni

Scontro con un’auto, motociclista 24enne in gravi condizioni

E’ successo in viale Roma. Il giovane è stato trasportato in ospedale in codice rosso

La scena dell'incidente (Umicini)

La scena dell'incidente (Umicini)

Per approfondire:

Marina di Pietrasanta, 20 settembre 2025 – Un 24enne è rimasto gravemente ferito nello scontro tra la sua moto e un’auto, riportando un trauma cranico-facciale. E’ successo oggi, 20 settembre, intorno alle 12.30 in viale Roma a Marina di Pietrasanta. Il giovane ferito è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Cisanello a Pisa.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente l'automedica nord, un'ambulanza della Misericordia di Pietrasanta e i vigili urbani, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata