Scontro camion-scooter Grave operaio di 59 anni

E’ ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa in gravi condizioni un operaio di 59 anni di San Miniato rimasto coinvolto ieri mattina poco prima delle 7 in un incidente stradale. Lo scooter su cui viaggiava l’uomo è stato travolto per cause ancora tutte da accertare da parte degli agenti della polizia municipale di Viareggio da un camion. Nella caduta a terra il 59enne ha riportato un trauma cranico, ma non ha mai perso conoscenza fino all’arrivo in ospedale.

L’incidente è avvenuto a Torre del Lago sul viale Marconi. Secondo le prime ricostruzioni fatte dalla municipale il 59enne in sella al suo scooter stava percorrendo il viale Marconi in direzione mare. Probabilmente, vista l’ora, stava recandosi in darsena a Viareggio, dove lavora in un cantiere navale. Nella direzione opposta stava percorrendo il viale Marconi un camion, il cui conducente, all’altezza di via Gramsci ha iniziato a impegnare la curva per svoltare a sinistra. E’ in quel momento che è avvenuto l’impatto, a seguito del quale l’operaio è stato scaraventato violentemente a terra. Alcuni testimoni hanno immediatamente dato l’allarme. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto l’auto medica e un’ambulanza della Misericordia di Torre del Lago. Una volta stabilizzate le ferite è stato deciso di portare l’uomo direttamente all’ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso con l’ambulanza senza neppure passare dal Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia. Gli agenti della polizia municipale hanno raccolto alcune testimonianze e fatto i rilievi dell’incidente necessari per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.