Scontro auto-scooter Gravissimi due 17enni

Uno scontro frontale grave ha funestato il pomeriggio di Monteggiori. Un impatto tremendo in cui hanno avuto la peggio due 17enne ora ricoverati in gravissime condizioni in ospedale. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine l’esatta dinamica all’origine dello scontro. Ma, sulla base, dei primi elementi in mano agli investigatori non si esclud che all’origine ci sia un sorpasso azzardato che è quasi costato la vita ai due ragazzi che, in sella al loro scooter, percorrevano via Balza Fiorita, a Monteggiori, poco dopo le 17. Una botta tremenda, causata dall’urto contro un’auto che percorreva il senso opposto di marcia, e che ha fatto sbalzare i due giovani contro il muro di un’abitazione facendoli finire in ospedale in gravissime condizioni: trauma cranico per uno dei due ragazzi trasportato, in codice rosso, all’ospedale di Cisanello, grazie all’intervento del Pegaso 3.

L’altro, che ha riportato gravi traumi ad arti inferiori e bacino è stato condotto, dall’ambulanza della Croce Rossa e Verde di Viareggio, al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Sia i protagonisti dell’incidente che i testimoni, tra i quali anche il conducente dell’auto sorpassata, hanno hanno fatto riferimento ad un possibile sorpasso azzardato. Ma occorrerà aspettare la conclusione a cui arriveranno le forze dell’ordine sulla base dette testimonianze e dei rilievi tecnici che terranno contro della velocità, dello spazio di frenata e di altri eventuali elementi. Illeso l’uomo alla guida dell’auto. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Camaiore e l’automedica est.