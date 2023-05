Scomparso Mauro Pieri, uno degli ultimi sopravvissuti alla strage

E’ scomparso a 90 anni uno dei “bambini della Vaccareccia”, tra gli ultimi superstiti della strage. Mauro Pieri perse la madre e i fratellini quella mattina d’estate che ha segnato la storia d’Italia: li trucidarono proprio davanti ai suoi occhi quando aveva appena 12 anni. Lui fuggì nel bosco e, svenuto, fu trovato e salvato il giorno dopo. Sempre impegnato nella trasmissione della memoria e fra i più attivi nel rivendicare per Sant’Anna il diritto ad un collegamento stradale con la piana, è sempre stato in prima linea per raccontare gli orrori della guerra. E Oliviero Toscani raccolse anche la sua storia nel volume "Sant’Anna di Stazzema. I bambini ricordano". Da alcuni anni le precarie condizioni di salute lo hanno tenuto lontano dal paese, ma non dalla attenzione e dall’interesse alla vita sociale della Associazione Martiri di Sant’Anna. Oggi restano dunque pochissimi testimoni dell’eccidio ancora in vita per portare avanti la memoria. Lascia la moglie Maria Bacci e i figli Stefania ed Enzo. Oggi alle 15 la salma verrà accompagnata alla chiesa di Ponterosso per le esequie.