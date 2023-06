Viareggio, scippati di sera mentre passeggiano: terrore per una coppia

Viareggio, 20 giugno 2023 – Scippo nella serata di lunedì contro due anziani di 82 e 73 anni in via IV Novembre a Viareggio ripreso dalle telecamere di un'abitazione.

Un episodio gravissimo che ripropone il tema della sicurezza, soprattutto nelle ore serali. L’occhio della telecamera mostra in un primo tempo la coppia che passeggia tranquillamente.

Poco dopo vengono presi di mira da un uomo: capelli scuri, piuttosto robusto, il malvivente aggredisce la donna e cerca di portarle via la borsa. Lei, trascinata per terra, cerca di salvare la borsa stessa. Il marito prova a fermare l’uomo, che poi scappa. Alla donna sarebbe stata strappata anche una catenina che aveva al collo.

In centro, la sera, tanti hanno paura a camminare per strada. Come racconta una donna che abita in zona stazione: "Sabato sera un ladro in felpa e passamontagna nera ha scavalcato il cancello del giardino, per fortuna quando mi ha visto è scappato".

Alessandro Santini della Lega protesta e critica i dati della Prefettura di Lucca secondo la quale i reati sarebbero in calo.