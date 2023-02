Sciopero Mover in occasione della sfilata

Per l’ultimo corso di Carnevale, oltre agli sconti nei negozi, sciopero dei parcheggiatori Mover. saranno in sciopero.

Sabato sarà il quinto sciopero dei lavoratori Mover, in mobilitazione da tre nesi. Spiega la Filt-Cgil: "Non c’è stata ancora nessuna riapertura della contrattazione di secondo livello. I lavoratori si sono visti privare dei benefit concordati e peggiorare le condizioni di lavoro. Mover ha iniziato a gestire in modo arbitrario l’organizzazione dell’orario di lavoro dei suoi dipendenti. Il malcontento è stato ulteriormente alimentato dall’introduzione di una nuova tecnologia, volta a velocizzare il lavoro degli ausiliari del traffico. Negli ultimi giorni sarebbe infatti arrivata la terza automobile dotata di telecamere ai lati per la lettura delle targhe delle auto parcheggiate. In questo modo, attraverso un sistema informatico centralizzato collegato alle colonnine per il pagamento del parcheggio, si sarebbe dovuto automatizzare il lavoro prima svolto a piedi dai lavoratori dell’azienda. Il sistema però presenterebbe numerose problematiche, dalla lettura sbagliata delle targhe ad errori sugli orari di validità dei parcheggi, complicando di fatto il lavoro degli ausiliari del traffico". C’è paura che questa tecnologia porti a ridurre lavoro e occupati.