Sciopero di Cgil, Uil e Nursind. Oggi bus e sanità a singhiozzo

Cgil e Uil hanno indetto uno sciopero generale contro la manovra. Dopo l’intervento del Garante e il lungo braccio di ferro tra politica e sindacati, è arrivata la precettazione firmata dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, che ha portato alla riduzione dello sciopero dei trasporti da 8 a 4 ore. Ma resta di 8 ore per gli altri settori. Autolinee Toscane informa che lo sciopero di oggi avverrà tra le 9 e le 13 ma nel rispetto delle fasce di garanzia il servizio riprenderà alle 12.30. Quindi le scuole sono “salve“. Disagi possibili anche in sanità dove saranno anche gli infermieri a incrociare le braccia. NurSind Lucca e Versilia spiega i motivi dell’adesione allo sciopero. “In tutta la provincia aumentano sempre di più le difficoltà che i lavoratori degli ospedali e dei territori lamentano nel cercare di assicurare risposte ai bisogni assistenziali dei pazienti e dei cittadini. Il problema – insiste Nursind – è insito nella macchina organizzatrice, sono le risorse umane a disposizione, le teste mancanti, quelle non sostituite, le autotassazioni organizzative che gravano sulle spalle dei lavoratori".