Schmidt non si dimette. Resterà in Fondazione

Nessuna incompatibilità e quindi nessuna obbligo di lasciare l’incarico, tra l’altro gratuito, di consigliere della Fondazione Museo Mitoraj. Eike Schmidt risponde “picche“ alla richiesta di dimissioni avanzata dalla segreteria del Pd e pertanto resterà all’interno del Cda della Fondazione chiamata a gestire il futuro museo di via Oberdan, la cui realizzazione è tuttora in corso e dovrebbe vedere la fine entro il 31 dicembre 2025. È stato lo stesso Schmidt, direttore prima della Galleria degli Uffizi di Firenze e da gennaio direttore generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, a comunicare le sue intenzioni durante un recente incontro con i colleghi della Fondazione.

Secondo il Pd avrebbe dovuto rassegnare le dimissioni da consigliere della Fondazione Mitoraj a causa della sua annunciata candidatura a sindaco di Firenze per la coalizione di centrodestra, ma così non sarà. "Schimdt rappresenta il ministero della cultura – spiegano dalla Fondazione – in quanto era stato il ministero a conferirgli l’incarico. Pertanto è un consigliere come tutti gli altri e come gli altri, a partire dal presidente Jean Paul Sabatiè, anche Schimdt non percepisce alcun compenso economico. Non essendoci pertanto alcuna incompatibilità con la sua candidatura a sindaco a Firenze, ci ha comunicato l’intenzione di restare al suo posto". Diverso invece il dicorso sul suo ruolo di direttore generale a Capodimonte, che svolge a tempo pieno, tant’è che molto probabilmente Schmidt andrà in aspettativa. Il 22 aprile, infine, scadrà il bando per il conferimento dell’incarico di direttore del Museo Mitoraj, che prevede una retribuzione di 61.500 euro l’anno.

Daniele Masseglia