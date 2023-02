Schlein stacca Bonaccini ovunque Quasi tremila elettori ai seggi

Un’affluenza così alta non la sognavano nemmeno i dirigenti Pd. E il voto di base ha sovvertito i pronostici, che però in Versilia erano a favore di Schlein. Ecco come sono andate le votazioni delle primarie. Per la segreteria nazionale (dati definitivi): votanti 2.985, validi 2.970, Bonaccini 818 (27,5%), Schlein: 2.151 (72,4%). Camaiore: validi 503, Bonaccini: 178 (35,4%), Schlein: 325 (64,61%). Forte dei Marmi: validi 181, Bonaccini: 64 (35,4%), Schlein: 117 (64,6%). Massarosa: validi 391, Bonaccini 173 (44,5%), Schlein 217 (55,5%). Pietrasanta: validi 427, Bonaccini 136 (31,9%), Schlein 291 (68,1%); Seravezza: validi 191, Bonaccini 44 (23,1%), Schlein 147 (76,9%); Stazzema validi 71, Bonaccini 4 (5,7%), Schlein 67 (94,3%); Viareggio: validi 1.206, Bonaccini 219 (18.2%), Schlein 987 (81.8%).

Questi i risultati definitivi per il segretario regionale: votanti 2.971, validi 2.835, Mercanti 889 (31,4%), Fossi 1.946 (68,6%). Camaiore: validi 484, Mercanti 204 (42,2%), Fossi 280 (57,8%); Forte dei Marmi: validi 171, Mercanti 57 (33,4%), Fossi 114 (66,6%); Massarosa: validi 381, Mercanti 192 (50,2%), Fossi 189 (49,8%); Pietrasanta: validi 405, Mercanti 122 (30,2%); Fossi 283 (69,8%); Seravezza: validi 187, Mercanti 67 (35,8%), Fossi 120 (64,2%); Stazzema: validi 71, Mercanti 6 (8,5%); Fossi 65 (91,5%); Viareggio: validi 1.136, Mercanti 241 (21,2%), Fossi 895 (78,8%).