Schlein in visita a S.Anna "Proposta di legge ottima"

"E’ una legge importante e necessaria, su cui sono state raccolte oltre 250 mila firme e credo sia il momento di portarla avanti in Parlamento". Parole della segretaria del Pd Elly Schlein a margine della sua visita a Sant’Anna ieri pomeriggio, riferendosi alla proposta di legge di iniziativa popolare – lanciata dal sindaco Maurizio Verona – che introduce norme specifiche “contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti”. "Era già arrivata nella scorsa legislatura – ha detto – e insistiamo affinché venga calendarizzata al più presto. E’ importante per la memoria della violenza efferata nazista e fascista. La strage di Sant’Anna colpisce anche perché molte delle vittime erano bambini. Non possiamo costruire un futuro migliore senza la memoria degli orrori del passato. Dobbiamo tenere alta l’attenzione del Paese su questi pezzi di memoria. Le radici di quel male possono anche ripresentarsi in forme diverse, anche nella nostra quotidianità sono presenti odio e discriminazioni. Dobbiamo contrastare quel nazionalismo che in tutta la storia del nostro Continente ha prodotto soltanto una cosa: la guerra, la disperazione, la sopraffazione, dimenticando la dignità delle persone". Poco prima delle 18 la Schlein ha lasciato Sant’Anna e ha partecipato come ospite al Caffè della Versiliana intervistata dalla direttrice QN Agnese Pini.