Schiaffi e botte al Piazzone. Ragazza difesa dai passanti

Un pomeriggio ad alta tensione al mercato di piazza Cavour, dove nel giro di poche ore si sono registrare tre aggressioni. La più grave ai danni di una ragazza di ventun’anni, presa schiaffi da un uomo in mezzo alla strada. È accaduto tra la via San Martino e la via Fratti, che poco dopo l’ora di pranzo sembravano quasi deserte. Le urla della ragazza – originaria di Pisa – hanno però richiamato in strada commercianti e clienti dei negozi, che non si sono tirati indietro e sono corsi a proteggere la giovane donna quando la situazione è degenerata. Quando quella che sembrava una lite si è trasformata, appunto, in una aggressione fisica. Intorno alla ragazza hanno fatto da scudo una decina di persone, poi la giovane è stata accompagnata all’interno di un parrucchiere dove il personale e le clienti hanno provato a rassicurarla, offrendole un bicchiere d’acqua e il massimo supporto. Nel frattempo gli agenti di Polizia sono riusciti a fermare il giovane uomo, e hanno poi raccolto la testimonianza della ventunenne.

È stata proprio la cliente di un negozio ad accorgersi che qualcosa, nel modo di relazionarsi tra i due giovani, non andava. E così da dietro la vetrina hanno cominciato a tenere monitorata la situazione, senza trascurare i segnali del potenziale pericolo, per paura che potesse degenerare. Come poi è accaduto. "Lui – racconta un commerciante – continuava ad avvicinarsi, mentre lei tentava di allontanarlo. Quando il ragazzo ha iniziato ad alzare le mani lei ha cominciato ad urlare e allora mi sono precipitato fuori. Ma non ho fatto in tempo a dividerli perché nel frattempo tante altre persone erano corse verso di loro". Pur nella drammaticità della situazione "è stato comunque incoraggiante – prosegue – vedere così tanta attenzione. Vedere che nessuno è rimasto indifferente, ma tutti si sono fatti avanti per fermare l’aggressione".

Pochi minuti prima un’altra lite, questa volta tra due uomini, è degenerata a botte, e pare che ad accendere la miccia sia stata una questione sentimentale. Legato ad un telefono cellulare il terzo episodio di una giornata da dimenticare per il centro città, che ha visto affrontarsi con violenza un uomo e una donna. Intanto sono in corso le indagini per far luce sul pestaggio di un giovane intervenuto la vigilia di Natale per difendere una donna dall’aggressione di un uomo e, insieme, poi spariti nel nulla.