"Scaviamo la corsia a senso unico". Poi un "ponte" ancorato alle rocce

Per riaprire via Balza Fiorita bisognerà aspettare almeno l’estate del 2025. Sempreché si riescano a trovare le risorse necessarie, che oscillano tra 800mila euro e un milione, a cui vanno aggiunti 150mila euro di interventi di somma urgenza che il Comune sta portando avanti in queste settimane.

Ieri mattina sono arrivati i risultati delle indagini geologiche, sismiche e morfologiche condotte sul versante franato. E sono parzialmente confortanti. "L’area interessata dallo smottamento non è del tutto priva di roccia – spiega il sindaco Marcello Pierucci – ma tra le rocce c’è una sorta di buco: abbiamo un semicerchio roccioso, con una sorta di cono d’argilla in mezzo, che si proietta nel sottosuolo per almeno 20 metri". E questo cono d’argilla, che non ha appigli alla montagna, è proprio l’epicentro delllo smottamento.

Quali operazioni possono derivare da questa conformazione? "Il fatto che nella collina ci sia un semicerchio di rocce ci permette di spostarci a monte per realizzare il bypass della strada, che sarà terminato entro la fine di marzo – continua il primo cittadino –: faremo una corsia a senso unico alternato, percorribile dagli autobus, che consentirà di raggiungere il Parco della Pace e che resterà attiva almeno fino all’estate prossima". A proposito di autobus, nei giorni scorsi un mezzo pesante ha provato ad arrivare Sant’Anna di Stazzema ed è rimasto bloccato nella frazione di Montebello. Alla fine è riuscito a disincagliarsi dalla strettoia, al costo di qualche graffio sulle fiancate.

L’intervento di messa in sicurezza e la realizzazione del bypass costeranno circa 150mila euro. Poi bisognerà pensare a ricostruire la strada principale, franata – come ha spiegato il sindaco, e come ha evidenziato anche l’ingegnere Andrea Biagiotti, a cui è bastato uno sguardo alle fotografie pubblicate da La Nazione per rendersi conto del problema – anche perché i continui rattoppi hanno appesantito il manto stradale: sulla traccia originaria, insiste quasi un metro d’asfalto.

La nuova strada sarà ’ancorata’ alle pareti rocciose della collina. "Il cono d’argilla su cui non ci possiamo appoggiare è abbastanza circoscritto – spiega ancora il primo cittadino –; quindi, con un margine d’errore ancora da verificare, pensiamo di poter ricostruire la strada con una sorta di ’effetto ponte’, con sostegni laterali molto forti, ben fissati alle rocce, e la strada che correrà come una campata tra i sostegni. Questo ’ponte’ non sarà molto lungo: i tecnici stimano che possano bastare 30-40 metri, ma prima di esprimersi con certezza bisognerà terminare le verifiche sul lato che guarda verso La Culla. Sull’importo complessivo dei lavori, al momento, permane un pochino d’incertezza: si va da 800mila euro al milione".

Risorse che il Comune non può tirare fuori sull’unghia, anche perché quella di via Balza Fiorita non è l’unica gatta da pelare. "Il presidente Giani si è fatto sentire e ci ha promesso degli aiuti – conclude Pierucci –; le risorse regionali saranno indispensabili. Sul nostro territorio abbiamo altre frane con cui fare i conti: Fibbialla, La Pieve, Lombrici, Lucese, due smottamenti a Torcigliano, e Casoli, solo per citare le più consistenti. Per rimettere in sicurezza tutte queste zone servirà almeno un altro milione di euro".

Daniele Mannocchi