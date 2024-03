Scatto pietrasantino. Per volare sulla vetta

Turno atipico per la triade versiliese della pallacanestro: due turni su tre saranno osservati direttamente dal divano, anche se con occhio quanto mai interessato. L’unica a scendere in campo sarà il Versilia, che proverà a chiudere il discorso sul primo posto riscattando la sconfitta di una settimana fa contro Fucecchio.

Serie C. Nel campionato femminile, la Sei Versilia Pfv oggi osserva il turno di riposo. Ma difficilmente le viareggine dormiranno il sonno di chi non ha pensieri: dopo aver dominato in lungo e in largo per tre quarti della stagione regolare, le cadute delle ultime settimane (tre sconfitte nelle ultime cinque partite) hanno rimesso in gioco le inseguitrici. Che oggi, proprio al fotofinish, possono mettere la freccia e tentare un sorpasso che al giro di boa sarebbe sembrato impossibile. La Pfv non scende in campo: lo fanno invece Prato (nell’anticipo di ieri sera a Castelfiorentino) e Valdarno (oggi a Porcari) per prendersi il trono del girone.

Prima Divisione. Nel girone A, la sosta viene in soccorso del Vela in questa 8a giornata: i viareggini sono tornati ad assaporare l’amarezza del ko a Rosignano dopo una mini serie positiva di tre partita e potranno leccarsi le ferite, prima di tornare all’assalto delle zone centrali della classifica nelle ultime cinque uscite.

Terza Divisione. Tre giornate al termine del girone di ritorno e Versilia sempre più vicino all’obiettivo di blindare la vetta: i pietrasantini, nella 7a giornata, proveranno a scuotersi di dosso le scorie del ko interno con Fucecchio per arraffare quei due punti che garantirebbero la vetta. L’avversario di giornata è Pomarance, con la sfida in programma domani alle 18 (arbitra Borgioli) alla palestra comunale della cittadina sul fiume Cecina. L’inseguitrice più prossima, e cioè proprio Fucecchio, seguirà la giornata dal divano. I neroarancio hanno dunque l’opportunità di volare a +4 a due sole giornate dal termine del girone di ritorno.

RedViar