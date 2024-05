Scatta l’operazione decoro. Monumenti tirati a lucido

Dal sottopasso ritinteggiato all’erba tagliata, fino ai monumenti tirati a lucido e tornati al loro originario splendore. I lavori disposti dall’amministrazione comunale e attualmente in corso sul territorio hanno infatti l’obiettivo di garantire decoro urbano e sicurezza. Diversi gli interventi, realizzati attraverso l’impegno delle maestranze comunali, per la pulizia di targhe e monumenti in modo da restituire loro il necessario decoro. Nel frattempo vanno avanti anche i lavori di taglio della vegetazione, operazioni svolte con regolarità negli spazi pubblici come parchi e giardini, mentre per il taglio sulle strade si attende il momento di maggiore crescita della vegetazione così da realizzare interventi duraturi. Si tratta, in altre parole, di operazioni eseguite secondo un’ottimizzazione che, laddove non esistono condizioni di pericolo, vengono condotte nel momento di maggiore crescita del verde, in considerazione che poi, durante l’estate, la vegetazione ha un marcato rallentamento nella crescita.

"Questo è il principio generale – spiega infatti l’amministrazione comunale – ma è ovvio che, in caso di situazioni di pericolo, gli sfalci vengono anticipati per garantire la sicurezza stradale. Condizioni che teniamo costantemente monitorate, così come avviene per la segnaletica stradale, con operazioni di manutenzione continua proprio per assicurare la massima visibilità". Non è tutto: si sono da poco conclusi anche i lavori di rimozione della terra depositata nel corso degli anni ai lati delle strade, un’operazione avviata il mese scorso e che di recente, dopo il nulla osta di Anas, ha interessato l’Aurelia nel tratto che va dalla località pietrasantina di Ponterosso fino al confine con Montiscendi. Altri interventi di decoro sono quelli portati a compimento di recente ai sottopasso di Querceta e della Madonnina, dove si è provveduto a ritinteggiare gli attraversamenti, cancellando le scritte apportate nel tempo da più mani. "Un’occasione – conclude l’amministrazione – per rivolgere un appello ai cittadini affinché, mettendo in atto comportamenti responsabili e rispettosi del bene pubblico, facciano sì che gli sforzi e gli impegni economici del Comune non vengano vanificati".