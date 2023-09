Scatta l’allarme truffe "Si fingono carabinieri"

Torna l’incubo delle truffe ai danni delle persone più fragili. Raggiri condotti a distanza, per telefono, con l’obiettivo di sfruttare la paura e la preoccupazione per poi tentare il colpo in abitazione. L’ultima segnalazione risale a due giorni fa, quando una signora ha sentito squillare il telefono e, dop aver risposto, si è sentita dire: "Siamo i carabinieri". Ovviamente, non era vero.

Il tentativo di raggiro è proseguito spiegando alla donna che il figlio aveva avuto un grave incidente. "Dicono nomi e indirizzi precisi", la testimonianza da cui si evince che i tentativi di raggiro non vengono condotti a caso, ma dietro c’è una sorta di studio dei singoli casi.

Per fortuna, la donna che ha ricevuto la telefonata non si è precipitata sul luogo del fantomatico incidente del figlio. Piuttosto, ha fatto quello che le forze dell’ordine consigliano di fare in questi casi: prendersi un momento per verificare. Ha preso il telefono e ha chiamato il figlio, che in quel momento era illeso e in salute al lavoro. Una pratica applicabile a tanti altri tentativi di raggiro: dai falsi addetti alle compagnie dei servizi ai messaggi che arrivano per sms e WhatsApp.