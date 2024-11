Scassina a colpi di spranga il distributore di bibite della guardia medica. Bottino: 40 euro

Pietrasannta (Lucca), 19 novembre 2024 - Un 37enne è stato arrestato dalla polizia di Forte dei Marmi con l'accusa di furto aggravato, dopo essere stato sorpreso vicino al distributore di snack e bevande nella sede della guardia medica dell'Usl di Pietrasanta (Lucca).

A dare l'allarme la dottoressa in servizio, che aveva sentito forti rumori all'interno della struttura. Gli operatori delle volanti del commissariato di Forte dei Marmi, arrivati sul posto, hanno accertato segni di forzatura sulla porta di ingresso dello stabile e poi individuato il sospetto che armeggiava nel corridoio vicino alla macchinetta.

L'uomo, 37enne italiano, una volta scoperto, ha tentato la fuga ma è stato subito fermato dai poliziotti. Addosso aveva cacciaviti, un tubo di ferro di 90 centimetri, un tondino di ferro e due chiavi a forchetta doppia: la macchinetta era completamente divelta, mentre il bottino ammontava a poco più di 40 euro in monete. Fuori ad aspettarlo, in sella a un motorino, la moglie 25enne. L'uomo è stato arrestato in flagranza di reato, misura convalidata dal giudice che ha disposto i domiciliari