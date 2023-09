Scarpaccia salata o dolce?. Il dibattito infinito ora si sposta sul civismo

La ricetta originale della scarpaccia, qui, è un argomento molto, ma molto delicato. Di quelli da non toccare mai ad una cena con viareggini e camaioresi. È un po’ come il civismo, che in politica sfugge a una precisa definizione e può contenere tutto e il contrario di tutto. Ma che c’entra il civismo con la la scarpaccia? Se c’è una caratteristica che non fa difetto a Silvio Bertoldi è quella di toccare argomenti scomodi, e con questo intento ha promosso l’incontro pubblico “Civismo e scarpaccia“ in programma, dopo cena, il 20 settembre alla libreria Lungomare di Viareggio.

"Una serata di approfondimenti sulla crisi dei partiti e della rappresentatività, l’affermazione delle Liste Civiche, la disaffezione al voto dell’elettorato. Due realtà differenti ma – spiega Bertoldi – con aspetti simili, un po’ come la Scarpaccia, con variante Camaiorese o Viareggina, salata o dolce. Da una parte un civismo che parte dai comitati e liberi cittadini da un’altra l’espressione di pezzi di partiti dove si è stati esclusi, spesso marginalizzati, dinamiche incomprensibili ai più".

Al confronto pubblico parteciperanno Fabio Pezzini, già sindaco di Camaiore; Rossella Martina, già vicesindaco di Viareggio; la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Barbara Paci; l’ex sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto; il consigliere comunale viareggino Tiziano Nicoletti e infine Giancarlo Iannella della Viareggio Civica. “Disturberà“ il giornalista, ex assessore del comune di Viareggio, Aldo Belli.

Dolce o salata?