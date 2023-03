"Scaricabarile sulla via del mare"

Maria Pacchini e Alberto Pardini della Lega puntano il dito sull’asse di penetrazione, l’incompiuta via del mare: "Scaricabarile tra Viareggio e Firenze. è una delle tante novelle dello stento che la città vive. Tra rimpalli di accuse e rinvii, del tracciato a sud dello stadio approvato 6 anni fa, ancora non si ha nemmeno uno studio visto che è stato rinviato il termine concesso all’Università di Pisa per lo studio della Variante strutturale al Piano regolatore. Lascia perplessi anche l’ennesimo scaricabarile avvenuto tra la Regione e il Comune, con il Presidente Giani che in sede di Consiglio regionale ha recentemente confermato la disponibilità ad un finanziamento dell’opera per 10-12 milioni complessivi a patto che il Comune invii il progetto nel 2022. Il sindaco ha accusato la Regione di non aver mai adempiuto al finanziamento degli studi necessari. Qualcuno non la racconta giusta. Crediamo che la città meriti chiarezza. Non vorremmo che la città sia vittima di contrasti, o ripicche, di natura politica che ben poco possano aver a che fare con la buona amministrazione e con le esigenze del territorio. opportune richieste di chiarimento in Comunale e in Regione".