Sboccia la primavera La Fiera agrozootecnica anima le vie del centro

Cento stand, il grande ritorno degli animali d un ricco programma di eventi. A Massarosa va in scena lo spettacolo della primavera con la Mostra Agrozootecnica: appuntamento domenica dalle 10 alle 20.

L’area animali sarà allestita nello spazio verde di via Cavalieri di Vittorio Veneto: cavalli, pecore, vitelle, alpaca e tante qualità particolari di bovini. Inoltre, i più piccoli saranno coinvolti in attività e prove dalle aziende e associazioni presenti. Sul palco, lo spettacolo prenderà forma con ospiti, talk ed esibizioni: alle 10,30 le scuole porteranno i progetti che hanno realizzato legati a verde, ambiente ed agricoltura; alle 12 con Consorzio, Regione e protezione civile si discuterà di post incendio e prevenzione concludendo con la presentazione del libro "Apuane Segrete" di Marco Lapi e Fiorenzo Ramacciotti; nel pomeriggio spazio a musica, moda, e danza con le scuole Studio Danza, Koiné Danza, Tutto Danza, Ritmo Caliente e Dance&Fitness, e poi gran finale con "La primavera è di tuttI", talk sull’agricoltura sociale e l’inclusione e aperitivo SpecialMente Barman. Tantissimi gli espositori in tutta l’area: una parte sarà dedicata a fiori, piante, attrezzatura da giardino, arricchita dalla presenza delle aziende del territorio legate al progetto della "Via delle Erbe e dei Fiori". E poi opere dell’ingegno, stand del volontariato, della cultura e ovviamente tanto food.

Ad arricchire il programma il corteo inaugurale con la scuola della Banda di Quiesa e le associazioni di volontariato con partenza alle 10 dal parcheggio del Bertocchino. E ancora la Cittadella della salute a cura dei Lions, la mostra dell’Anpi alla scuola media, il flashmob delle donne e l’ estemporanea d’arte promossa dalla Versilia Verdelago.