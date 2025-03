Sbarca la catena "Zona" . Offre servizi food dedicati alle attività

Apre domani anche in Versilia un punto di vendita Zona, catena di cash&carry di Sidal, Società Italiana Distribuzioni Alimentari s.r.l.. Il nuovo spazio a servizio dei professionisti del fuoricasa apre in via Ciocche e conta già i due punti vendita di Altopascio e di Viareggio. Si tratta dell’undicesimo cash & carry dell’insegna Zona e consentirà alle attività della Versilia - Pietrasanta, Marina di Pietrasanta, Forte dei Marmi e della Riviera Apuana - Montignoso, Cinquale, Marina di Massa e Massa - di usufruire del servizio diretto, incluso quello di consulenza, fornito dalla catena operante nel commercio all’ingrosso di prodotti alimentari dal 1974. Non mancherà il servizio Zona delivery, che permette ai professionisti del fuoricasa di effettuare l’ordine online. Particolare attenzione al risparmio e sull’autoproduzione di energia: illuminazione a led su tutta la struttura e impianto di refrigerazione alimentare di ultima generazione ad alta efficienza.