"Save a life" la gara inizia Il miglior bagnino 2023 sarà incoronato martedì

Tutto pronto per la competizione “Save a Life”, la gara di salvataggio simulato a cronometro, alla sua quinta edizione, organizzata dall’Unione Proprietari Bagni con il patrocinio e il contributo del Comune. La manifestazione si terrà martedì dalle 10 alle 12 al pontile di Forte dei Marmi (Bagno Carducci) e vedrà scendere in mare 11 equipaggi di stabilimenti balneari del Comune e del litorale alla conquista dell’ambito titolo di “Miglior Bagnino dell’anno”. Una manifestazione che non solo diverte ma insegna quale sia l’importanza e il ruolo di chi ogni giorno vigila sulle spiagge. Una gara di tecnica e forza fisica che anticipa il tradizionale Palio dei Bagni che si terrà martedì 8 agosto, inserita per la prima volta nel 2017 per volontà del consigliere allo sport Alberto Mattugini che vedremo anche nelle vesti di atleta in competizione, gareggiando per il suo stabilimento Bagno Angelo assieme al bagnino Nicola Laurino.

"Ci tengo intanto a ringraziare il Bagno Carducci - sottolinea il consigliere Mattugini - che ci ospita e la Compagnia della Vela che ci supporta insieme ad altre associazioni del territorio". La giuria sarà composta dal presidente dei balneari Martino Barberi, Luigi Bianchi vicepresidente, Stefano Giannotti e Angelo Maccarone storico partecipante al Palio degli anni ruggenti, e da Giovanni Da Prato ormai factotum ufficiale della manifestazione. Presenti alla manifestazione il sindaco Bruno Murzi, il Comandante del locale ufficio marittimo Massimo Pecchioli, il comandante del Capitaneria di Porto di Viareggio Silvia Brini, mentre a commentare e a intervistare gli equipaggi sarà Loris Marchi. "Gli atleti che partecipano alle manifestazioni si allenano duramente durante tutto l’anno ed è un dovere rispettarne il lavoro mantenendo alta la tradizione. Mi auguro che a questa gare di tradizione marinaresca si avvicinino sempre più giovani" auspica Giovanni da Prato, l’anima e il cuore del Save a Life e del Palio dei Bagni. Domani si procederà all’estrazione per decretare l’ordine di partenza degli equipaggi. I partecipanti: Bagno Umberto e Bagno Felice 2 Giuseppe Palagi e Andrea Pampaloni; Bagno Angelo Alberto Mattugini e Nicola Laurino; Bagno Onda marina 2 Luca Branchetti e Alessandro Dazzi; Bagno Alba Nicola Donnini e Stefano Bascherini; Bagno Montecristo di levante Federico Nerone e Francesco Verneau; Bagno Carducci e Bagno Montecristo levante Gianni Del Medico e Stefano Gabbani; Bagno Concetta e Bagno Giovanna Federico Giannini e Andrea Biagi; Bagno Carducci e Bagno Margherita Nicola Giannini e Giorgio Panesi; Bagno La perla e Bagno Concetta Gianluca Mariani e Sebastiano Chicca; Bagno La Perla Alberto Tosi e Leonardo Aliboni; Bagno Angelo e Bagno Pietro Mirco Pardini e Cristiano Giannini