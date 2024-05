Sasso contro la finestra. Ferita una ragazza

Ferita da una sassata mentre era in casa, comodamente seduta sul divano a guardare la tv. Lascia a bocca aperta quel che è accaduto due sere fa, poco dopo l’ora di cena, in un’abitazione del centro in via IV Novembre: in casa c’erano una donna, M.C., e i suoi figli. "La serata era piacevolmente calda – racconta la madre in un duro sfogo – e avevamo le finestre aperte quando, a un certo punto, è letteralmente ‘fiondato’ un sasso sulla spalla di mia figlia, seduta sul divano".

Il pietrone lanciato dentro casa è stato fotografato, ed è tutt’altro che innocuo. A spanne, sembrerebbe stare per un pelo sul palmo della mano di un adulto. E chiaramente il peso non dev’essere trascurabile. "In quegli attimi di paura e di incredulità – continua M.C. – ci siamo precipitati sul terrazzo e abbiamo visto tre ragazzi con i cappucci sulla felpa della testa che scappavano a tutta velocità". La bravata – se così si può chiamare – avrebbe potuto avere ripercussioni ben più gravi di una ferita alla spalla. "Fortunatamente mia figlia ha solo un po’ di dolore, ma poteva succedere molto peggio (qualche centimetro più in alto c’è la testa; ndr) e da genitore posso assicurare cosa non mi sia passato per la mente. Farò tutto quel che posso per trovare questi ‘balordi’ attraverso le telecamere che abbiamo davanti casa e la denuncia agli organi competenti".

"Quel che mi auguro – conclude la madre – è questo modo di passare le serate, cercando di sconfiggere la noia, non diventi una moda, un’abitudine. Così come mi auguro che questo messaggio possa arrivare ai ragazzi e ai loro genitori, perché quel che è successo è una cosa grave e pericolosissima. Stavolta è andata bene, per la prossima chissà".