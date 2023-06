Sarzanese più sicura Realizzati i marciapiedi e una nuova illuminazione

Sono terminati i lavori del primo lotto per la messa in sicurezza e riqualificazione della via Sarzanese a Capezzano Pianore. Il tratto interessato da questa prima tranche è quello compreso tra il Cimitero e via Pennelle, dove è stata proseguita la realizzazione del marciapiede che, a seguito della riqualificazione degli anni scorsi, si interrompeva nei pressi del Camposanto.

I lavori, oltre alla realizzazione dei 400 metri di marciapiede lato monte e - in un tratto - lato mare (nei pressi di via XII Agosto), ha visto anche una nuova regimazione delle acque piovane, con lo spostamento di pozzetti e caditoie (ove necessario) e la realizzazione di nuove canalette di scolo, oltre ad un nuovo attraversamento pedonale nei pressi del Cimitero, con nuova illuminazione pubblica. In più, l’allargamento (e miglioramento della visibilità) delle intersezioni con la Sarzanese (Via XII Agosto, via dell’Acquarella, via Nostra Signora, Via Pennelle).

Un intervento che, oltre a donare finalmente sicurezza alla viabilità e soprattutto alla percorribilità pedonale, è stato concepito come collegamento tra il centro urbano e la zona dell’Acquarella, quella di Villa Le Pianore e il Cimitero. La pavimentazione del marciapiede presenta un duplice materiale: porfido (tratto Cimitero – Via dell’Acquarella) e classici autobloccanti (tratto via dell’Acqurella – via Pennelle), così da diversificare, pur nell’interconnessione, l’area urbana da quella extraurbana.

L’investimento per questo primo lotto è stato pari a 300 mila euro ed è stato il primo step per la risoluzione di un annoso problema della frazione di Capezzano Pianore, che da tanto tempo presenta un alto rischio nella percorribilità della Sarzanese. Adesso il lavoro dell’amministrazione comunale si concentrerà sul secondo lotto (450 mila euro), che darà seguito alla realizzazione del marciapiede – che si sposterà lato mare con un nuovo attraversamento pedonale - fino alla zona della Dogana.

I lavori sono stati seguiti dall’Assessore ai Lavori Pubblici Graziano Dalle Luche con il contributo del consigliere delegato alla messa in sicurezza della Sarzanese Alberto Iacomini. “Ci stiamo attrezzando per poter partire in autunno con il secondo lotto, così da evitare disagi alla viabilità durante la stagione estiva – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Graziano Dalle Luche -. Siamo già avanti con le pratiche di esproprio, che sono svariate, e con la progettazione complessiva. Siamo convinti che, entro fine 2024, l’intera opera sarà completata e Capezzano potrà quindi godere di tanta sicurezza in più, con un bel marciapiede che la attraverserà in toto e un nuovo parcheggio a disposizione della cittadinanza e, soprattutto, del commercio di quell’area, ormai viva e molto sviluppata”.