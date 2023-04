Sarzanese Lavori finiti Ma resta il nodo-disagi

Missione compiuta. Il Comune ha rimesso in funzione la via Sarzanese, bloccata da giorni a causa di una frana del piano stradale alle porte della frazione di Piano del Quercione. L’ingolfamento del traffico e i conseguenti disagi per i cittadini pendolari, nei giorni scorsi, ha spinto l’ente di piazza Taddei a prendere in mano la situazione e farsi carico dell’intervento, benché spettasse ad Anas che è competente sulla strada provinciale. I lavori si sono conclusi prima del previsto: a regola, i cantieri avrebbero dovuto restare aperti fino a mercoledì della prossima settimana, ma già da venerdì sera il tratto di strada interessato dalla frana è stato riprinstinato, e la via Sarzanese è tornata percorribile in entrambe le direzioni.

Adesso, il Comune farà valere il diritto di rivalsa su Anas, in modo da far tornare i conti. Resta insoluto, però, il problema di fondo: e cioè che ogni volta che la Sarzanese, per qualunque motivo, necessita di rattoppi, per chi deve spostarsi da o verso Massarosa si presenta un calvario: in questi giorni, ogni mattina la coda di macchine arrivava all’altezza della rotonda per l’imbocco dell’autostrada; e nel tardopomeriggio, la stessa scena si verificava a Montramito.

In passato, idee per venire a capo del problema sono state presentate a più riprese: la variante della Sarzanese rientra prepotentemente nel dibattito ogni volta che si verificano disagi causati dalla chiusura dell’arteria principale; e anche sul ripristino della gratuità della Bretella nel tratto tra Massarosa e Viareggio, per decongestionare almeno il tratto tra Piano del Quercione e Montramito dai mezzi pesanti, sono stati spesi fiumi diparole.

RedViar