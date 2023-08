Saranno asfaltate nove strade

Via alle asfaltature straordinarie da 450 mila euro in nove strade: via di Campo in località Seimiglia (200 metri); via del Leccio a Montemagno (220 metri); via Sandro Pertini a Nocchi (tratto nella zona del parcheggio in località “Al di là dell’acqua”). In centro: via e piazza Romboni. Lido: via Tasso; via Garibaldi (tratto tra via Italica e via Carducci); via Fossa dell’Abate (tratto tra l’ingresso dell’idrovora e via dei Partigiani); Rotatoria via Italica – via Aurelia.