Sapori dal mondo sul Viale Kennedy Tornano gli stand del Mercato Europeo

Il Viale Kennedy torna a ospitare il Mercato Europeo, la celebre kermesse itinerante di operatori stranieri commerciali e di somministrazione su aree pubbliche organizzata dal sindacato nazionale ambulanti Anva Confesercenti, l’area Versilia di Confesercenti e con il patrocinio del comune di Camaiore.

Fino a lunedì, dalle 10 alle 24, 45 banchi in rappresentanza di Polonia, Grecia, Scozia, Spagna, Ungheria, Olanda, Germania, Belgio, Francia, Austria e ovviamente Italia (ma anche con escursioni fuori dal Vecchio Continente grazie a espositori da Brasile, Argentina, Stati Uniti e la novità India), proporranno non solo prodotti gastronomici tipici cucinati sul posto ma anche prodotti artigianali.

Un vero e proprio viaggio tra i sapori europei ed extra-europei a due passi dal mare della Versilia potendo gustare la classica birra scozzese, lo stinco tedesco fino alle pregiate carni del grill argentino e il pulled pork Usa e la paella, senza dimenticare i prodotti di casa nostra con gli stand sardi, della Valle d’Aosta, i salumi piemontesi, i prodotti pugliesi e la focaccia ligure solo per citarne alcuni.

"Siamo davvero felici di tornare con il nostro Mercato Europeo a Lido di Camaiore dopo la bellissima esperienza del 2019 e dell’anno scorso – spiega il coordinatore nazionale di Anva Confesercenti Adriano Ciolli –; un ringraziamento all’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Marcello Pierucci e all’assessore Andrea Favilla, per aver voluto riproporre questo appuntamento sul loro territorio. Grazie anche agli uffici e al dirigente Maurizio Verona per la collaborazione con i nostri responsabili dell’Anva nazionale. Il Mercato Europeo – aggiunge Ciolli – è un appuntamento che ogni volta riesce ad attrarre tanti visitatori per la sua particolarità di poter contare su espositori provenienti dai loro Paesi non solo con i propri prodotti ma anche con i propri stand. In una location ideale a pochi metri dal mare. La nostra manifestazione punta a far conoscere la tradizione commerciale, gastronomica e artigianale delle nazioni europee in un’ottica di apertura e confronto culturale. In un momento come questo in cui i popoli devono pensare a eliminare ogni tipo di barriera".

La manifestazione commerciale si svolgerà dalle ore 10 alle ore 24. Nella giornata di oggi, inoltre, è previsto il tradizionale taglio del nastro alla presenza degli amministratori locali e dei vertici di Anva e Confesercenti. Insomma, un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della cucina e delle tradizioni enogastronomiche di Paesi diversi.

RedViar