"Sapore di Mare a Villa Bertelli: Omaggio a Enrico Vanzina a Forte dei Marmi"

Se il Comune di Viareggio ha latitato alla serata-omaggio dedicati ai quarant’anni del film “Sapore di Mare“, organizzata nell’ambito degli incontri culturali promossi dal Grand Hotel Principe di Piemonte; "La Fondazione Villa Bertelli sta lavorando già da inizio estate all’allestimento di una serie di iniziative per celebrare, in questo 2023, la pellicola e la figura del regista Enrico Vanzina, che ha contribuito in modo determinante al successo del film, ormai cult della cinematografia italiana".

Lo dichiara il presidente della Fondazione, Ermindo Tucci: "La puntualizzazione ci sembra doverosa perché – spiega – in queste ore infuria una polemica che sottolinea come Viareggio e la Versilia abbiano dimenticato questa ricorrenza e non celebrino a dovere un maestro del cinema italiano. Tutte considerazioni certamente non valide per Forte dei Marmi e soprattutto per Villa Bertelli, che sta preparando da tempo un importante evento per il mese di settembre, interamente dedicato alla figura di Enrico Vanzina e del cinema, da lui così bene rappresentato".

"L’appuntamento – conclude Tucci – offrirà sicuramente l’occasione per raccontare ancora una volta il cinema italiano e i suoi protagonisti. Il programma completo e dettagliato di queste iniziative sarà ufficializzato a giorni, secondo quanto stabilito dalla Fondazione". Già lo scorso anno il regista e autore è stato ospite alla rassegna “Parliamone“ in Villa con la presentazione del suo ultimo libro “Diario diurno“.