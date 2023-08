Sanzioni per oltre 2 milioni di euro Velocità folle, caccia a due centauri

di Daniele Masseglia

Oltre due milioni di euro nelle case comunali per le sanzioni legate al codice della strada e agli autovelox. Il resoconto dei primi sette mesi dell’anno è in linea con la previsione generale del 2023 che si attesta su un incasso di 2,5 milioni, al netto delle percentuali, già messe in preventivo, di coloro che in genere non pagano regolarmente e che saranno destinatari di solleciti o, in casi estremi, di provvedimenti più drastici. Le due voci principali, per la precisione, parlano di poco più di 1,4 milioni di euro per violazioni al codice della strada e quasi 690mila euro come proventi dalle sanzioni legate agli autovelox.

Buona parte degli accertamenti dipende anche dai dispositivi mobili come i telelaser, posizionati a seconda delle segnalazioni dei cittadini. La mappa dei punti più critici sul territorio si sviluppa, per così dire, a macchia di leopardo, ma alcune zone sono da tempo sotto una lente di ingrandimento più ampia delle altre. È il caso della provinciale Vallecchia, dove la tranquillità è messa a dura prova da una coppia di giovani che in sella alla moto si lasciano andare a evoluzioni che mettono a rischio la propria incolumità e quella degli altri. Gli orari dei loro passaggi sono piuttosto estremi, vale a dire alle prime luci dell’alba o a notte fonda. "La provinciale è una delle arterie a più alta densità di velocità – spiega l’assessore alla polizia municipale Andrea Cosci – anche a causa di due motociclisti più volte segnalati dagli abitanti della zona. Dai filmati degli autovelox sulla provinciale abbiamo appurato che i due centauri rispettano i limiti quando si avvicinano ai dispositivi, ma poi accelerano. Potremmo già sapere chi sono: in attesa di valutare eventuali provvedimenti posso solo fare un appello affinché pensino alla propria sicurezza e a quella degli altri".

Cosci inoltre assicura che nei punti dove sono emerse situazioni critiche il Comune è intervenuto installando attraversamenti rialzati o impiegando il telelaser in dotazione al comando. "Ci atteniamo alle procedure di legge, nel senso che ci vuole lo spazio adeguato per parcheggiare, mettere il telelaser e far fermare le macchine in sicurezza. Cosa alquanto difficoltosa perché in certe strade tutto questo spazio non c’è. Grazie alle segnalazioni dei cittadini – conclude – usiamo anche il rilevatore di velocità da piazzare in un punto fisso per 10-15 giorni. Il dispositivo fornisce dati statistici sul totale di mezzi in transito, velocità, tipologia e quant’altro: a seconda dei risultati adottiamo poi misure correttive".