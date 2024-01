Sanzioni in aumento. La Polizia Stradale ha contestato in un anno ben 15.883 infrazioni

Ben 3352 i servizi di pattuglia della Polizia Stradale, che tra Lucca, sottosezione di Viareggio e distaccamento di Bagni di Lucca hanno controllato 11495 persone, 8510 veicoli, contestando 15883 infrazioni, il 9% in più rispetto al 2022. Questo il bilancio positivo presentato ieri dal dottor Pietro Ciaramella, Dirigente della Polizia Stradale di Lucca, a consuntivo dell’attività svolta nel 2023. Il tutto grazie ai costanti controlli effettuati su strade e autostrade di competenza.

Nel mirino, neanche a dirlo, soprattutto l’eccessiva velocità, responsabile di numerosi incidenti: i controlli potenziati hanno fatto registrare ben 6378 violazioni a fronte delle 5022 dello scorso anno. Oltre alla velocità tante le condotte sanzionate, tra cui: 172 violazioni per mancato uso della cintura di sicurezza, 207 per mancanza dell’assicurazione e 230 per utilizzo di cellulare alla guida.

Importanti anche gli altri numeri: sono state ritirate 118 patenti di guida e 348 carte di circolazione e sequestrati 449 veicoli, per un totale di 14042 punti di patente decurtati. Nell’ambito di questi controlli anche l’attività svolta nel settore del trasporto professionale è più che positiva, con 5196 veicoli pesanti sottoposti a verifica e 2030 infrazioni accertate. In pratica quasi 4 camion su 10 presentano irregolarità: gomme usurate o cronotachigrafo alterato, patenti scadute, mancanza di revisione o assicurazione. Spicca anche il fenomeno delle patenti false straniere che si cerca di convertire in patenti italiane e qui anche la Motorizzazione svolge un ruolo efficace di contrasto. Purtroppo, i dati dell’attività infortunistica hanno evidenziato un lieve aumento degli incidenti stradali rilevati, passati da 404 dello scorso anno a 440, mentre resta invariato il numero di incidenti con persone decedute (2), con un lieve aumento di quelli con feriti, dai 142 del 2022 a 146. Crescono gli interventi di soccorso stradale, 971.

"I conducenti controllati con etilometri e precursori, soprattutto in Versilia, sono stati 4081 – ha evidenziato il comandante Pietro Ciaramella – di cui 84 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre 8 sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Tra i giovani comunque sta prendendo piede la figura del “Bob“, il conducente che non beve... Un’ottima abitudine, mentre sono gli over 40 a risultare più spesso ubriachi al volante".

Di rilievo anche l’attività di polizia giudiziaria curata dalla Polizia Stradale, che ha portato all’arresto di 8 persone e alla denuncia di altre 89, oltre al sequestro di 42 kg di droga. Gli esercizi pubblici controllati sono stati 29 di cui 8 autofficine, 9 concessionarie, 5 autoscuole, 3 carrozzerie, 3 agenzie di pratiche automobilistiche e 1 agenzia di autonoleggio, con 8 infrazioni rilevate.

Anche sul fronte della prevenzione, la Polizia Stradale è costantemente impegnata con iniziative volte ad accrescere la consapevolezza del pericolo che si corre sulle strade a causa di condotte scorrette o azzardate. L’attività di prevenzione è, infatti, la via privilegiata per contrastare l’incidentalità stradale che, per i giovani fino a 30 anni, rappresenta la prima causa di morte. Prevenzione da attuarsi non solo attraverso controlli capillari, ma soprattutto attraverso la modifica dei comportamenti dei conducenti.

"Per questo – ha sottolineato il comandante della Polstrada, Pietro Ciaramella – abbiamo promosso progetti di sensibilizzazione come quello presso l’ASL di Lucca reparto ostetricia/materntà rivolto ai genitori per il trasporto in auto dei nascituri, Icaro, Biciscuola, Chirone, Vacanze sicure, Incroci, o con l’associazione “Il sorriso di Elisa“ a Viareggio. Ma anche mezzi quali il Camper e il Pullman Azzurro, con le loro particolari dotazioni, rappresentano gli strumenti con i quali la Polizia Stradale promuove la cultura della legalità; sono stati oltre 1600 i ragazzi incontrati in occasione di questi numerosi interventi di educazione stradale, tutti coinvolti in attività formative sempre nuove ed efficaci".