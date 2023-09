Santissima Annunziata Venerdì celebreazioni mariane

Per tradizione a Viareggio il culto mariano ha come centro focale il Santuario della SS. Annunziata, non per nulla definito "Oasi di preghiera" dall’Arcivescovo Paolo Giulietti. E che il rettore monsignor Antonio Tigli ha vivificato con la sua assidua presenza dopo aver terminato la sua funzione come parroco di San Giovanni Bosco. Ecco così che venerdì prossimo, 15 settembre, in quella che è stata la prima chiesa di Viareggio – ancorchè dedicata a San Pietro – si svolgeranno i festeggiamenti per la ricorrenza di Maria SS. Addolorata. Una delle diverse che qui si celebrano nel corso dell’anno. I riti inizieranno alle 9.30 con la recita della “Corona dei sette dolori”, cui farà seguito la “Stabat Mater”. A seguire, alle ore 10 celebrazione della Messa all’altare di Gesù Morto, come al solito animata dalla Corale “Ave Maria” diretta dal maestro Marco Trasatti.