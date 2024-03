Santissima Annunziata e Ciottorino. Quattro pomeriggi con libri sul Carnevale

Nell’ambito delle iniziative legate alla festa della Ss Annunziata, il Comitato Rione Vecchia Viareggio, presenta quattro pomeriggi di incontri con altrettanti personaggi che legano le loro opere alla città. Si parte oggi con Andrea Pinucci, uno dei fondatori di Wikicarnevale. Ispirato a Wikipedia, il sito contiene il database più grande sul Carnevale di Viareggio. Domani Enrico Vannucci presenterà il libro “Quell’uomo qualunque”, dedicato al padre Bocco,non solo. Sabato sarà reso omaggio a Maria Grazia Billi, storica mascotte della Libecciata, e ricordata nel libro “La Mascotte”, a cura delle figlie Marzia e Sandra. Per finire domenica un libro freschissimo di stampa dal titolo “La ‘Vecchia’ come me la ricordo io”, a cura di Giampaolo Ghilarducci e Andrea Pinucci, che narra la storia del Rione nei ricordi dei protagonisti. Tutti gli incontri saranno condotti da Francesco Borraccini e avranno inizio alle 17. Intanto da sabato a lunedì autolinee Toscane ha individuato percorsi alternativi dei bus di linea proprio per evitare via Regia e via della Foce che saranno chiuse al traffico.