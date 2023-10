Santini "Vietare manifestazioni pro Palestina"

VIAREGGIO

Una lettera al sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, per chiedere di vietare nella città manifestazioni che inneggiano alla Palestina ed Hamas. A scriverla il capogruppo della Lega in consiglio comunale Alessandro Santini.

"Le immagini che in queste ore passano sui teleschermi nelle case di tutta Italia – scrive l’esponente del partito di Salvini –, parlano e raccontano di vergognose manifestazioni, in tutte le strade e piazze del mondo, organizzate dai sostenitori che inneggiano alla Palestina e ad Hamas, il movimento terrorista islamico. In queste manifestazioni si inneggia e si grida apertamente contro le comunità ebraiche di tutto il mondo e si invoca, senza la minima vergogna e ritegno, alla fine degli ebrei, dello stato ebraico, e alla morte degli israeliti attraverso la riapertura dei campi di concentramento e delle camere a gas. Questa non è libertà di parola, questa non è democrazia, questa non è una situazione accettabile ed ammissibile nella nostra città".

Santini chiede dunque che "si vietino a Viareggio manifestazioni che inneggiano alla guerra, alla morte degli ebrei, alla fine dello stato di Israele e che inneggiano impunemente e vergognosamente ai terroristi sostenuti dallo stato della Palestina. Viareggio è città di pace e democrazia, città di inclusione e dialogo, ripudia la guerra e il terrorismo, per questo non può accettare e ammettere manifestazioni che incitano all’odio e alla fine di Israele. Che il sindaco sia garante e difensore dei valori della pace, che impedisca tutto ciò che invita alla guerra tra popoli e inneggia alla fine di Israele e del popolo ebraico".

Subito dopo lo scoppio delle ostilità, la Francia ha immediatamente vietato ogni manifestazione pubblica a sostegno di Hamas. Non sembra che altri Paesi dell’Unione europea abbiano seguito l’esempio del presidente Immanuel Marcon.