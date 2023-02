Santini "attacca" il comico "È la memoria della città"

Il Roberto nazionale non è mai stato malevolo verso Viareggio. Anzi. Per due volte è stato ospite del Premio letterario Rèpaci: durante la presidenza mdi Cesare Garboli, quando regalò uno show per la serata finale al Caffè Margherita (erano i tempi di Mani Pulite); e con la presidenza di Paolo Mieli, quando ha ricevuto il premio speciale. Così la sera della gaffe il consigliere Alessandro Santini della Lega, su Facebook, ha subito commentato con i toni del comico: "Benigni ha detto una grandissima “bischerata”".

Ieri pomeriggio poi Santini ha sollevato il caso in consiglio comunale: "Il Festival della Canzone Italiana è nato a Viareggio, non è assolutamente vero che lo ha inventato un fioraio di Sanremo. Essere un oscar vivente non significa che ha sempre ragione e che non sbaglia. Ma questa l’ha detta davvero grossa. Le due edizioni 1948 e 1949 alla Capannina del Marco Polo di Viareggio. Poi vennero negati i fondi e il direttore del casinò di Sanremo lo portò in Liguria. Il fatto che Benigni sia stato indotto da una cattiva informazione a dire una cosa non vera, non significa che la città di Viareggio debba passarci sopra. Il fatto che il festival della Canzone sia migrato a Sanremo non significa che non si debba ricordare il merito di Viareggio di aver avuto l’idea e di aver svolto le prime due edizioni. Come consiglio comunale dobbiamo difendere la memoria storica di Viareggio e il pregio di quei viareggini che ebbero l’intuito".

"Il fatto che Benigni abbia detto questa cosa in una diretta su Rai1 e maggiormente davanti al nostro Presidente della Repubblica – conclude il consigliere – impone al sindaco di intervenire con una lettera alla Rai e al Quirinale per far sapere la verità e dare merito a chi veramente ha creato il Festival canoro". La lettera è partita, ma per ora indirizzata a Amadeus.