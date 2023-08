Sant'Ermete salutato da Fuochi d'Artificio a Viareggio, Una Tradizione che Sfida il Maltempo

Tutti col naso all’insù per vivere una tradizione che si è ripetuta sfidando il maltempo e il calendario. I fuochi d’artificio dal pontile – slittati da lunedì a martedì sera a causa delle pessime previsioni meteo – hanno concluso le celebrazioni di Sant’Ermete salutati dalle tante persone che hanno gremito il lungomare e la spiaggia. Decretando il successo di un evento che simboleggia la conclusione della stagione estiva e l’arrivederci ai turisti per il 2024. Resta il rammarico per la fiera che, a differenza della focata e dello spettacolo pirotecnico, è stata cancellata senza possibilità di spostamento. Le previsioni meteo avevano fatto temere conseguenze pesanti e mettere d’accordo 400 ambulanti su un’eventuale data alternativa non era tecnicamente possibile. Una decisione inevitabile quella presa dal sindaco Bruno Murzi che non tutti però hanno gradito. È bastato però avvicinarsi al pontile, martedì sera, per cancellare il malumore. Quando il cielo si è illuminato di mille colori (nella foto) è stato un trionfo di foto e video che hanno fatto il giro dei social, con tanto di applauso finale e la nostalgia per un’estate agli sgoccioli.