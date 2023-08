Sant’Anna, le cerimonie Ma il ricordo è diviso Verona: "L’onda nera c’è"

Due giorni intensi di ricordi e cerimonie per non dimenticare le 560 vittime dell’eccidio nazifascista del 12 agosto 1944, tra camminate della memoria, recital, presentazione di libri e i momenti istituzionali con il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che terrà l’orazione ufficiale dal Sacrario. È fitto il menù con cui verrà commemorato il 79° anniversario della strage di Sant’Anna di Stazzema. Non senza polemiche a distanza. La prima vede il sindaco Maurizio Verona scagliarsi contro Marcello De Angelis, portavoce del presidente del Lazio Francesco Rocca. "Ha propugnato una tesi negazionista sulla condanna dei neofascisti ritenuti responsabili della strage di Bologna – dice – parlando di ’incidente di percorso’. È da anni che da Stazzema lanciamo l’allarme per un un’onda nera che sta dilagando in quanto una parte del nostro Paese è nostalgica di quel periodo". L’altra è innescata da Giuseppe Vezzoni dato che anche stavolta il labaro di Mulina non sarà presente a Sant’Anna, ma solo alle cerimonie di domani: "Nonostante gli impegni presi da Verona nel 2014, l’area della memoria è lasciata per mesi e mesi nel più vergognoso degrado e senza progetti di valorizzazione".

Passando al programma, si parte domani a Pontestazzemese con l’omaggio alle 9,30 a don Innocenzo Lazzeri, medaglia d’oro al valor civile, poi nella chiesa di San Rocco a Mulina con il tributo alle 9,45 a don Fiore Menguzzo, medaglia d’oro al merito civile, alle 10 messa, alle 10,30 saluto del sindaco e alle 10,45 orazione di Gianluca Fulvetti, e a Sant’Anna alle 21,15 la fiaccolata silenziosa organizzato dall’associazione Martiri di Sant’Anna dalla piazza della Chiesa fino all’Ossario, dove si terrà il recital per la pace a cura del circolo culturale “Gennj Bibolotti Marsili“. Sabato il momento clou a Sant’Anna: alle 9 ritrovo di autorità e delegazioni, alle 9,15 corone di fiori, alle 9,30 messa sul sagrato della chiesa, alle 10,15 salita al Sacrario con inaugurazione mostra “Colori per la pace“, alle 10,45 corona da parte delle autorità, alle 10,55 il saluto del sindaco Verona, del presidente dell’associazione Martiri di Sant’Anna Umberto Mancini e del presidente della Toscana Eugenio Giani, l’orazione ufficiale di Bonaccini e il saluto dei partecipanti al Campo della pace italo-tedesco in corso fino al 14 agosto.

Infine gli eventi collaterali. Stasera alle 21,15 a “Lungomare di libri“, sulla Passeggiata di Viareggio (vicino all’hotel Royal), sarà presentato il libro di Oliviero Toscani “I bambini ricordano“ con la superstite della strage Adele Pardini, Graziano Lazzeri (Martiri di Sant’Anna) e il sindaco Verona. Sabato ci sarà la 14a edizione della “Camminata della memoria“ da Valdicastello a Sant’Anna a cura della Casa del popolo di Solaio: informazioni al 331-9708152.