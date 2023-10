Sant’Anna, causa per i risarcimenti. Procederanno tre giudici differenti

Il faldone di documentazione per ogni singolo soggetto richiedente i risarcimenti dalla strage, è imponente. E alcuni atti ancora mancano. Per questo è convocato per sabato prossimo alle 15,30 nella sede della Croce Verde di Pietrasanta un incontro urgente con i legali che stanno seguendo la causa per i risarcimenti previsti dalla legge per superstiti e eredi della strage di Sant’Anna. Nell’occasione, l’avvocato dell’ Associazione Martiri di Sant’Anna, Gabriele Dalle Luche, il professor Andrea Di Porto e gli avvocati Aldo Baldaccini e Filippo Antonini, forniranno importanti comunicazioniaggiornamenti sulle cause in corso. Nel frattempo è andata vana l’aspettativa di riunire la prima causa che coinvolge 99 parti (tra cui Comune di Stazzema, Regione e Provincia di Lucca) alla seconda – detta ’Sant’Anna 2’ – che ne conta altre 19: l’11 ottobre infatti il giudice del tribunale di Firenze ha optato per due percorsi differenti. Così la prima sarà seguita dal giudice Susanna Zanda, mentre la seconda è affidata al dottor Massimo Maione Mannamo. Per la terza invece, di 14 persone fisiche più il comune di Camaiore, tale percorso unificato non era neppure previsto per le nuove procedure, e l’udienza è il 12 giugno 2024.

"Quella di sabato – anticipa l’avvocato Dalle Luche – in sostanza sarà una riunione tecnica per fare il punto con tutti i soggetti coinvolti e tirare le fila per la produzione documentale che ha comportato un enorme impegno. Bisogna infatti verificare quali possano essere gli atti mancanti, anche alla luce del decesso di Licia Pardini, Mauro Pieri e Avio Pieri, morti dopo la notifica degli atti con la necessità quindi di inserire gli eredi con relativa documentazione da allegare. Tra l’altro, proprio alla luce del decesso di alcuni soggetti, il giudice ha optato per l’interruzione della causa con un tempo di tre mesi per la riassunzione. Questo tempo per la verità – prosegue il legale – gioca in parte a nostro favore perchè ci permetterà di completare tutti i documenti attestanti i rapporti parentali e successori che nacora mancano. Per ricostruire legami e alberi genealogici è stato fondamentale il contributo degli uffici anagrafe di Stazzema, Pietrasanta e Camaiore ma ci sono anche trasferimenti in altri Comuni per i quali è necessario avere vecchi certificati presenti solo in versione cartacea".

Francesca Navari