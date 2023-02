S.Anna aspira al Marchio europeo

Il Parco Nazionale della pace di Sant’Anna e il Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno sono i due siti italiani preselezionati per la candidatura al Marchio del patrimonio europeo, lo European Heritage Label 2023. La Commissione del Ministero della Cultura li ha scelti valutando le 13 candidature pervenute per concorrere al riconoscimento comunitario. Per quanto riguarda Sant’Anna di Stazzema, in provincia di Lucca, il valore europeo del sito è stato considerato "altamente rappresentativo attraverso la forte capacità evocativa di una memoria comune Europea che richiama ai valori della Pace, dello scambio della conoscenza tra i popoli, ai valori fondanti della democrazia". "La candidatura – commenta il presidente del Parco Nazionale della pace, Maurizio Verona – è un messaggio importante: dopo un anno di conflitto in Ucraina luoghi come Sant’Anna parlano di pace al mondo"