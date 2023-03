Sanlorenzo cresce e fa grandi utili Nel ’26 motoryatch a emissioni zero

VIAREGGIO

Puntare sulla sostenibilità per confermare i dati economici dell’ultimo triennio, puntando ad arrivare al 2028 con il primo superyacht realmente carbon neutral. A dirlo Massimo Perotti, presidente e ceo di Sanlorenzo durante la presentazione del piano industriale 2023-2025. "Ai tempi dell’Ipo feci la promessa di una crescita misurata e, infatti, grazie a questa filosofia abbiamo superato la pandemia crescendo e vogliamo crescere ancora nel prossimo triennio. Abbiamo prodotti di una qualità che ce lo può permettere e puntiamo a una crescita media poco sotto il 10%" le parole di Massimo Perotti.

"Il nostro obiettivo per il 2030 riguarda in primo luogo la sostenibilità. Non è più un’opzione, bisogna farlo. Lo shipping rappresenta solo l’1,7% delle emissioni globali, con lo yachting che rappresenta lo 0,22%. Ma lo yachting non è necessario, quindi abbiamo l’obbligo di ridurre le emissioni. Per questo Sanlorenzo punta sulle fuel cell e motori a combustione interna alimentati a metanolo verde" ha continuato il presidente e ceo di Sanlorenzo. "E il progetto è ll tender BGH, scelto dal New York Yacht Club quale chase boat per la trentasettesima edizione dell’Americàs Cup, un’imbarcazione di 10 metri che raggiungerà la velocità di 50 nodi ed una autonomia di 180 miglia a zero emissioni. Cui seguirà il BGM65HH, il primo motoryacht a emissioni zero grazie alle fuel cell a idrogeno abbinate alla nuova generazione di motori ibridi Volvo Penta. L’ultimo passo sarà nel 2028 con lo SY Explorer, il primo superyacht realmente carbon neutral alimentato unicamente a metanolo" osserva Perotti.

Sanlorenzo chiude il 2022 con ricavi netti a 740,7 milioni di euro, in crescita del 26,4% rispetto al 2021. Il risultato netto di gruppo raggiunge 74,2 milioni, in crescita del 45,4% rispetto all’anno precedente. Il margine operativo lordo (Ebitda) si attesta a 130,2 milioni (+36,3%). Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti il pagamento di un dividendo, relativo all’esercizio 2022, pari a 0,66 euro per azione, che corrisponde a un pay-out di circa il 31% del risultato netto di gruppo e circa il 10% in più rispetto al dividendo 2021. Nel quarto trimestre, i ricavi sono stati pari a 196,6 milioni, in crescita del 24,9% rispetto al 2021. "Al termine di questo esercizio – conclude Perotti –, consegniamo ai nostri azionisti e a tutti gli stakeholder un triennio di risultati eccellenti che ogni anno hanno superato le nostre stesse previsioni e che hanno visto un tasso annuale di crescita e oltre 100 milioni di euro di creazione di cassa".