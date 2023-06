Sandro Ruotolo al 79° anniversario della morte di Amos Paoli

Sarà presente Sandro Ruotolo alla commemorazione del partigiano Amos Paoli in occasione del 79° anniversario dalla sua uccisione. L’iniziativa è promossa dal Pd con con l’adesione Anpi Versilia, il Comitato Amos Paoli, dei gruppi Creare Futuro e Seravezza Progressista: appuntamento martedì alle 21 a Riomagno con Sandro Ruotolo, giornalista che non ha bisogno di presentazioni e, da qualche mese, membro della Segreteria Nazionale del Pd con delega alla Memoria. "Ricorderemo l’esempio di coraggio, lealtà e sacrificio che la vita del partigiano Paoli, incarna – evidenzia il circolo di Seravezza – anche e soprattutto per rendere omaggio a tutti coloro che in ogni luogo e in ogni tempo hanno lottato e lottano per affermare gli ideali di libertà e uguaglianza tra i popoli".