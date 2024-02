San Biagio, viabilità rivoluzionata. Divieti in tutto il centro storico. Le zone off-limits fino a martedì

Due giorni di fiera, sei di viabilità rivoluzionata da cima a fondo. Il 3-4 febbraio di tradizionale non ci sarà solo la celebrazione di San Biagio, protettore della gola e patrono della città insieme a San Martino, ma anche la consueta pioggia di provvedimenti come recita la corposa ordinanza emessa dalla polizia municipale. Il comando sarà quasi interamente impegnato sulle strade del territorio per disciplinare il traffico e scongiurare situazioni di caos, affidandosi a una formula ormai consolidata. Partendo da piazza Matteotti, sede della mostra agro-zootecnica, divieto di sosta dalle 14 di oggi alle 14 di martedì e di transito dalle 5 di sabato fino al termine delle operazioni di pulizia. In via San Francesco (tratto provinciale-via Marconi) divieto di transito dalle 6 di sabato alle 22,30 di domenica, con passaggio consentito ai residenti. Sulla provinciale Vallecchia senso unico sud-nord tra la rotatoria e via Accademia e divieto di transito tra piazza Matteotti e via San Francesco dalle 5 di sabato alle 10 di lunedì e la venerdì sera per il posizionamento dei new jersey. In via Marconi divieto di sosta tra via Fossetto e piazza Matteotti esteso all’intera lunghezza dalle 19 di domani alle 10 di lunedì, e in via Fossetto per chi proviene da nord obbligo di svolta in via Accademia, dove scatterà il senso unico mare-monti. In via Capriglia doppio senso tra via Martiri di Sant’Anna e piazza Statuto solo per i mezzi Ersu e Croce Verde. Nel sottopasso Avis divieto di transito e sosta dalle 6 di sabato alle 10 di lunedì: si potrà raggiungere la parte a monte delle ferrovie tramite il sottopasso della Torraccia. In via Caduti lager nazisti doppio senso fino all’area Lotti dalle 5 di sabato alle 10 di lunedì. In piazza Carducci doppio senso dalle 5 di sabato alle 10 di lunedì lungo la discesa verso piazza Stazione, con divieto di sosta ai lati. Sull’Aurelia sospesa la ciclopista tra il viale Apua e via Osterietta dalle 19 di domani alle 20 di domenica e sospesi i varchi della Ztl domani ore 20-24), sabato 00-12 e 19-24 e domenica 5,30-12 e 19-24).

Al Cro di Porta Lucca, infine, domani alle 17 sarà inaugurata una mostra di manifesti originali della fiera dal 1947 al 1995 (aperta fino al 7 febbraio), mentre il giornalista Giuliano Rebechi e il professor Berto Corbellini Andreotti parleranno delle origini della fiera, con letture a cura di Maria Pia Barsotti, Pier Paolo Caffaratti e Massimo Todaro.

Daniele Masseglia