San Biagio, al via i preparativi. La novità 2024 è l’antiquariato

Più location e la concomitanza con il mercato dell’antiquariato per arricchire l’offerta. Saranno queste le novità principali dell’edizione 2024 della fiera di San Biagio, l’appuntamento più atteso dai pietrasantini in calendario come sempre il 3-4 febbraio nel centro storico. La macchina organizzativa è in pieno fermento, tanto che il 31 dicembre scadranno i termini per chiedere un posteggio alla collaterale mostra promozionale agrozootecnica. In ballo ci sono 33 concessioni temporanee dislocate in via Oberdan e piene di prodotti alimentari tipici regionali ed enogastronomici come frutta, verdura, pane, formaggi e miele, nonché espositori del settore non alimentare con piante, fiori, sementi, articoli e alimenti per animali. Le domande dovranno essere inviate solo via pec all’indirizzo [email protected] utilizzando il modulo e scaricabile dal sito internet del Comune. La graduatoria sarà pubblicata dal 2 gennaio.

Inoltre la giunta ha deliberato un’edizione straordinaria del mercato dell’antiquariato il 4 febbraio in via Barsanti e via Garibaldi. Delibera in cui sono stati definiti anche gli spazi espositivi collaterali alla fiera: piazza Crispi per associazioni, scuole e contrade, e la parte sud di piazza Statuto per espositori di auto e automezzi o, in seconda battuta, di altra tipologia di merce.