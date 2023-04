Salvini sicuro di vincere "Giovannetti modello per tutta la Versilia" Folla per il ministro

di Daniele Masseglia

"Sono contento di ciò che ha fatto Giovannetti in questi anni: il suo è un modello di buona amministrazione per tutta la Versilia, ora testa in cassetta e torniamo a vincere". Il sole generoso di Tonfano e le parole del leader della Lega e ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini riscaldano il centinaio di persone che ieri mattina si sono date appuntamento al “Caffè Margherita“, in piazza XXIV Maggio, dove il senatore del Carroccio era atteso per sostenere la candidatura a sindaco dell’attuale primo cittadino Alberto Giovannetti prima di proseguire il suo tour a Pisa e Siena.

Piuttosto dimagrito ("il profumo delle brioches è un attentato alla mia salute", ha scherzato riferendosi al buffet allestito dal “Caffè Margherita“), ha concesso le sue solite battute goliardiche: dalla figlia convinta che lui andasse alle giostre di Tonfano, dov’è cresciuta, fino alla speranza di una vittoria del Milan stasera in Champions "costringendo" anche Giovannetti a fare il tifo per i rossoneri. Poi uno sguardo alle comunali del 14-15 maggio. "Questo – ha detto Salvini – è il primo incontro che faccio con una lista della Lega già depositata. Che dire, Pietrasanta è uno dei borghi più belli d’Italia: tenetevelo ben stretto, basta poco a tornare indietro, bisogna scommettere sullo sviluppo e sulla bellezza. Usate questi 27 giorni che ci dividono dalle elezioni per andare in ogni frazione e quartiere. Giovannetti è un chiaro esempio della politica del fare, ma col sorriso: la rabbia lasciamola agli altri. Ci rivedremo quest’estate in Versiliana". Complimenti ricambiati da Giovannetti, che ha ricordato come la Lega in questi 5 anni sia stata "il miglior alleato" all’interno della maggioranza. Da parte loro, il capogruppo della Lega Antonio Tognini e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Marcucci hanno consegnato invece a Salvini i progetti per il completamento della variante Pisanica e la rotatoria di Motrone, più in omaggio il libro “Gli sguardi“ dedicato all’artigianato pietrasantino. Infine, prima dei saluti, Salvini ha rilasciato alcune pillole di interesse nazionale come la volontà di assumere mille vigilantes per la sicurezza di treni e stazioni, la necessità di tutelare i balneari dalle aste e il nuovo codice degli appalti per accorciare i tempi dei cantieri e ridurre il rischio di corruzione.