Salvatrice Elena Greco. Con la sua bellezza fece innamorare tutti. Poi le nozze e spiccò il volo

VIAREGGIO

Gli anni viareggini di Sandra Milo sono quelli dell’immediato dopoguerra: un periodo irripetibile, segnato dalle ferite del secondo conflitto mondiale, ma anche caratterizzato dalla voglia di ricostruire e di tornare alla vita. La giovanissima Salvatrice Elena Greco, nata a Tunisi nel 1933, dopo un’infanzia passata in Toscana sotto le bombe, arriva a Viareggio nel 1946. Appena tredicenne, si accompagna alla madre Maria Paglianti, originaria di Pisa – più precisamente di Lajatico – alla sorella Maja e alla nonna. Un vero gineceo perché il padre non c’è: si è eclissato durante la guerra.

Una famiglia al femminile, dunque, che in quegli anni dolorosi ma anche fervidi abita in una casa di via Leonardo Da Vinci: tra i vicini c’è anche Gian Carlo Fusco, giornalista di razza e fantasioso animatore delle notti viareggine. La futura Sandra Milo – il nome d’arte, inventato da un giornalista, allude alla Venere di Milo, una delle più importanti sculture dell’antichità – è poco più di una bambina, ma già esibisce una bellezza mozzafiato. Gli uomini la desiderano. Lei stessa ha raccontato, in tempi recenti, di essere sfuggita a soli 13 anni a un tentativo di violenza sessuale da parte di un militare della divisione Buffalo, che l’aggredì nella pineta di ponente.

Di questi quattro anni passati a Viareggio la Milo ha più volte rievocato ricordi segnati da una certa tenerezza. La povertà, la fame, i tempi difficili, le macerie nella piazza del vecchio municipio che la colpirono al suo arrivo nella città stravolta dalla guerra.

Ci sono stati lutti e patimenti, ma la vita va avanti ed è più forte di tutto. Le due sorelle sono entrambe molto attraenti e durante la stagione estiva girano in pantaloncini corti, suscitando fischi di ammirazione. Nella memoria, ormai vicina ai 90 anni, quello di Viareggio le sembrerà un periodo straordinario, pieno di passione e carica vitale.

E alla giovanissima Salvatrice la carica vitale non manca certo. A 15 anni sfila al Kursaal con uno strepitoso “due pezzi” bianco e vince il concorso di Miss Viareggio. Nello stesso anno – siamo nel 1948 – si sposa giovanissima con il marchese Cesare Rodighiero Provenzali di Massarosa. Lei è talmente giovane che serve la dispensa della Chiesa, ma il matrimonio s’ha da fare perché l’affascinante fanciulla aspetta un bambino. Il piccolo nasce prematuro e purtroppo non sopravvive; così anche il matrimonio va incontro a una fine anticipata, dopo neanche un mese di convivenza. Finirà tutto con l’annullamento da parte del tribunale ecclesiastico.

Dopo il parto la futura musa di Fellini torna dalla madre e attraversa un periodo di salute malferma. Poi – ha raccontato – un giorno di primavera si alza dal letto e chiede alla nonna di farle un vestito con una tenda di casa. "Allora mi sono sentita – ha detto – veramente bella". A 17 anni lascia Viareggio per Milano, per fare l’indossatrice. Poi da Milano passa a Roma, verso il cinema e la sua luminosa carriera.

Professionalmente a Viareggio tornerà da attrice affermata nel 1963, per le riprese della commedia “Frenesia dell’estate” di Luigi Zampa, con Vittorio Gassman, Philippe Leroy, Amedeo Nazzari, Lea Padovani. In questo film uscito nel 1964 la Milo impersona un personaggio tipico della spiaggia viareggina di allora: la bombolonaia. Magari era troppo bella per il ruolo, ma il cinema è così. Infatti accadrà la stessa cosa, molti anni dopo, con Manuela Arcuri nel film “Bagnomaria”: una bombolonaia con il fisico da pin-up quando quelle donne da spiaggia erano certo molto meno attraenti.

Umberto Guidi