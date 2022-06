Surfisti salvano due bagnanti in difficoltà al Pontile di Lido di Camaiore

Lido di Camaiore, 11 gugno 2022 - La forte corrente alle colonne del pontile di Lido di Camaiore, li aveva trascinati al largo e solo l'intervento di un gruppetto di di surfisti ha evitato il peggio. È accaduto due volte, prima attorno alle 11 e poi attorno alle 18, ma potrebbe accadere in ogni momento se si sottovaluta la forza di quel pericoloso canalone che spinge dalla riva verso il mare aperto. A raccontare i due episodi è il surfista Marcello Rugai che assieme al bagnino dell’adiacente bagno Corallo, Gionata Pucci, e agli altri due surfisti, Filippo Graziano e Marco La Vite, è intervenuto. “Nel primo caso - racconta - si è trattato di un anziano che non riusciva a tornare verso la riva. Lo abbiamo soccorso ed atteso il patino di salvataggio. Nel secondo caso, invece, si è trattato di un giovane extracomunitario che nemmeno riusciva a mantenersi in linea di galleggiamento. Lo abbiamo letteralmente tolto dall’acqua e abbiamo disteso su una tavola da surf per poi portarlo verso riva”. Due episodi quindi a distanza di poche ore e con un lieto fine, grazie a questi surfisti attenti alle onde ma anche ai nuotatori che si palesano loro attorno. “Per fortuna situazioni del genere - conclude Rugai - si verificano raramente, ma avventurarsi in acque agitate non è mai opportuno. Noi abbiamo una tavola che ci mantiene a galla e siamo allenati. Ai provetti nuotatori dico di evitare questa zona e cercare acque più calme”.

Sergio Iacopetti