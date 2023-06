Salvaguardia del territorio Via agli scavi sul Pantaneto

MASSAROSA

Proseguono gli interventi di manutenzione del Consorzio di Bonifica Toscana Nord per rimettere in sicurezza il territorio dopo il drammatico incendio della scorsa estate che ha devastato diverse aree del territorio massarosese. Il nuovo intervento dell’ente consortile, previsto per il mese di giugno, prevede lo scavo del Fosso Pantaneto per circa 250 metri e rientra nel completamento dei lavori finanziati dalla Regione e attuati dal Consorzio sui reticoli interessati dall’incendio.

Il Pantaneto è un fosso interno al Padule di Massaciuccoli che riceve parte delle acque al canale Riaccio che, a sua volta, le raccoglie dalle zone collinari. Già in situazioni ordinarie, tramite i canali Riaccio e Pantaneto, arrivano al lago importanti quantitativi di trasporto solido; l’incendio del 2022 ha accentuato questa problematica a causa dello scarso manto erboso presente nelle zone colpite dal fuoco.

L’importo dei lavori è di circa 15mila euro e sarà eseguito da una ditta incaricata con l’utilizzo di un apposito escavatore piazzato su una piattaforma galleggiante. La rimozione dell’interrimento, infatti, non può essere effettuata manovrando dalle arginature ma solo dall’interno dell’alveo. "Siamo felici di collaborare ancora una volta con il comune di Massarosa – commenta il presidente del Consorzio Ismaele Ridolfi –; l’interrimento del Fosso Pantaneto che andremo presto a rimuovere, oltre a ostruire l’alveo, causa effetti negativi sulla funzionalità idraulica del Riaccio e dei suoi affluenti. Ma non solo: impedisce anche la fruibilità da parte dei natanti che hanno sempre navigato queste acque con barchini, canoe e piccole imbarcazioni lacustri. Dopo questo intervento, il fosso tornerà nuovamente navigabile".

"L’intervento di pulizia del fosso Pantaneto è di primaria importanza per la fruizione della zona del Padule – commentano per l’amministrazione la sindaca Simona Barsotti, l’assessore all’ambiente Mauro Navari e il consigliere delegato alla caccia Federico Gilardetti –; con il Consorzio il confronto è stato costante e serrato al fine di trovare la migliore soluzione nei tempi più brevi possibile. Accedere in sicurezza alle diverse aree del territorio e poter vivere i canali ed il padule al meglio è importante sia dal punto di vista del mantenimento delle tradizioni che della salvaguardia stessa del territorio".

RedViar