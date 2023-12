Saluto al Natale. Stand delle feste e canti popolari

Magico Natale: prosegue il mercatino natalizio (foto) nelle piazze Statuto e Crispi dalle 9 alle 20. E ancora oggi dalle 16, Frozen, Rapunzel, Biancaneve, Olaf, Topolino e molti altri personaggi di animazione accoglieranno grandi e piccini in piazza Crispi e Statuto; alle 15.30 il concerto di canti popolari e natalizi dell’associazione Archibaleno Suzuki Ensemble alla chiesa della Misericordia, in via di Mezzo; alle 17.30 la “Biblioteca in festa!” nella sala dell’Annunziata, con canti e letture a tema Natale. Domani dalle 16.30 grande spettacolo in piazza Duomo con coreografie eleganti e maestose danzate sui trampoli dalle artiste della compagnia teatrale Corona Events; in contemporanea la suggestiva rievocazione storica del “Gesù dei pescatori e della gente di mare” a Tonfano, iniziativa promossa dal gruppo GoVersilia con il patrocinio del Comune attraverso l’ufficio alle tradizioni popolari e la collaborazione di Capitaneria di Porto di Viareggio, Parrocchia di Sant’Antonio, associazione Amici del Pontile e Nimbus Surfing Club.

Nelle sedi espositive del centro storico proseguono le mostre “Cime di Marmo – I misteri della luce” in sala delle Grasce, “Invisible Cities” in sala Putti; la “Mostra del Giallo Mondadori” in sala del Capitolo; “Le idee geniali” nella chiesa di San’Agostino, “Exploring the Ego of Times” al museo archeologico; il murale di Tano Pisano “La mia Guernika”, lungo via Sant’Agostino e l’esposizione di presepi artigianali “Il Natale nelle piccole cose”, nel Battistero del Duomo.