Salute e benessere Tutti a fare sport Ma per apparire belli serve pure il ritocchino

di Daniele Mannocchi Mens sana in corpore sano. Alla fine, è già stato detto tutto parecchio tempo fa: una mente sana, in un corpo altrettanto sano. Per fortuna, in questo senso, pare proprio che l’attenzione al proprio corpo e alla propria salute stia aumentando. Nel 2022, più di una persona su due ha investito soldi e tempo nella cura del proprio corpo, e il trend potrebbe crescere ulteriormente nel 2023: per l’anno in corso, si prevedono centri sportivi più frequentati, maggiore attenzione a quel che si mangia e pure qualche sfizio tra massaggi e visite alle terme. Secondo l’ultimo report dell’Osservatoio Compass, l’anno scorso sono stati spesi in media 458 euro a testa per il proprio benessere psicofisico. Se si passa allo sport, poi, l’importo sale a 483 euro per palestre, piscine e centri sportivi, con la possibilità che il budget aumenti fino a circa 600 euro nel corso del 2023. Sport. C’è chi si accontenta della corsa al parco o sul mare e chi, invece, preferisce lavorare con strumenti specifici, allenatori qualificati e strutture adeguate. Oppure, più banalmente, ha bisogno di qualche stimolo in più per combattere la sedentarietà e la pigrizia. E così, si finisce col metter mano al...