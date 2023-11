Salta l’acquisto di Palazzo Raffaelli: "Adesso vogliamo vederci chiaro"

"Perchè il Pio Campana ha fatto dietro front sull’acquisto di Palazzo Raffaelli che aveva del potenziale per il tessuto sociale di Seravezza?". Il gruppo Creare Futuro ha fatto una richiesta di accesso agli atti al direttore e al presidente del Pio Istituto Campana per comprendere i motivi che hanno spinto, a procedura avanzata, a rinunciare a comprare un immobile da tempo in abbandono e destinato a finalità sociali e istituzionali. Infatti l’istituto a luglio ha fatto un bando per individuare un edificio da acquisire con determinate caratteristiche (un prezzo massimo di 150mila euro e non più lontano di 300 metri dal complesso socio sanitario) e l’Istituto Sostentamento Clero di Pisa ha presentato al Pio Campana la possibilità di cedergli Palazzo Raffaelli. Il 31 luglio il cda del Pio ha quindi deliberato l’acquisto del bene. Poi il colpo di scena: il 7 novembre viene revocata la precedente deliberazione e l’affare salta. "Una vicenda da chiarire – comincia il capogruppo di Creare Futuro, Giacomo Genovesi – visto che il Pio Campana aveva fortemente manifestato l’intenzione di comprare Palazzo Raffaelli, avviando già collaborazioni con la Baldi Pera srl e con Isi Marconi. Stranamente con una seconda delibera è stato fatto sfumare il lavoro che c’era stato dietro in merito al recupero di questo immobile. E vero poi che, come sostengono insistenti voci di paese, appena il Pio si è ritirato, velocemente si è avvicinato un privato? Se fosse davvero questo lo scenario vogliamo capire meglio cosa è andato storto in questa trattativa e perchè l’istituto abbia rinunciato, pare proprio a seguito di un’indicazione del sindaco, sull’acquisto di Palazzo Raffaelli. Depositeremo a breve un’interrogazione scritta al sindaco per capire quali elementi lo abbiano portato a questo. Poi trarremo le conclusioni".

Francesca Navari